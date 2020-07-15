«Его эго — хрупкая вещь»: племянница Трампа выпустила книгу о своем влиятельном дяде

14 июля в Америке поступила в продажу книга, которая тут же стала бестселлером. Речь идет о мемуарах Мэри Трамп, которая является племянницей нынешнего президента США, под говорящим названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного человека в мире». Сразу становится понятно, что автор не собирается петь дифирамбы своему влиятельному родственнику.

Интересно, что женщина является клиническим психологом — она рассматривает Трампа с позиции его поведения, отмечая у него признаки нарциссизма. И это не просто наблюдения врача — Мэри рассказывает, откуда взялась такая патология.

Как сообщает BBC, госпожа Трамп описывает своего дядю как мошенника и хулигана. По ее словам, на президента повлиял пример его отца Фреда Трампа — старшего, издевавшегося над ее отцом Фредом Трампом — младшим, который умер от алкоголизма, когда женщине было 16 лет. После того, как старший сын отошел от дел, главе клана пришлось передать семейный бизнес второму наследнику, который был довольно-таки неумелым управленцем, но очень хотел добиться признания родителя.

«Дональд не просто слаб, его эго — хрупкая вещь, которую нужно поддерживать каждый момент, потому что в глубине он знает, что не является тем, кем себя считает», — пишет автор.

Белый дом отверг заявления, сделанные в книге, а семья президента подала в суд, чтобы запретить публикацию этого труда. Но судья встал на сторону издателя, и в итоге мемуары были выпущены.