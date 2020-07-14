По реальному убийству, вдохновившему создателей «Твин Пикс», выпустят книгу

Авторы уверяют, что произошедшая более века назад история не менее интересна, чем снятый на ее основе художественный сериал.

Реальная история убийства, которая вдохновила киношников на культовый сериал «Твин Пикс», будет выпущена в качестве книги и документального фильма. Как сообщает журнал MovieMaker, издательство Amazon Publishing приобрело права на публикацию произведения Blonde, Beautiful, and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks («Светловолосая, красивая и мертвая: Загадка убийства, которое вдохновило «Твин Пикс»), а компания Metabook Entertainment собирается снять по нему кино.

Книга исследует нераскрытую расправу над молодой женщиной Хейзел Дрю, которая произошла летом 1908 года в городке Сэнд Лейк (штат Нью-Йорк). Именно эта дама стала прототипом Лоры Палмер из популярного сериала. Более века назад поиски убийцы мисс Дрю были в заголовках газет по всей Америке, и читатели с упоением копались в подробностях ее двойной жизни и связях с любовниками. Авторы книги Дэвид Бушман и Марк Гивенс описывают коррупционные тайны и гендерную политику, которую пытались скрыть жители маленького города.

«Хотя мы оба пришли к этой истории благодаря нашему увлечению «Твин Пикс», за годы, которые мы потратили на расследование убийства Хейзел Дрю, мы осознали, что это невероятно захватывающая и скандальная криминальная история сама по себе», — говорят писатели.

Известно, что сценарист «Твин Пикс» Марк Фрост услышал историю о Хейзел Дрю от своей бабушки, которая жила в Сэнд Лейк. Мужчина признается, что был пленен этим загадочным убийством и впоследствии воплотил его в сюжете про Лору Палмер.

Сообщается, что книга будет издана зимой 2021 года.