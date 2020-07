По реальному убийству, вдохновившему создателей «Твин Пикс», выпустят книгу

Реальная история убийства, которая вдохновила киношников на культовый сериал «Твин Пикс», будет выпущена в качестве книги и документального фильма. Как сообщает журнал MovieMaker, издательство Amazon Publishing приобрело права на публикацию произведения Blonde, Beautiful, and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks («Светловолосая, красивая и мертвая: Загадка убийства, которое вдохновило «Твин Пикс»), а компания Metabook Entertainment собирается снять по нему кино.

Книга исследует нераскрытую расправу над молодой женщиной Хейзел Дрю, которая произошла летом 1908 года в городке Сэнд Лейк (штат Нью-Йорк). Именно эта дама стала прототипом Лоры Палмер из популярного сериала. Более века назад поиски убийцы мисс Дрю были в заголовках газет по всей Америке, и читатели с упоением копались в подробностях ее двойной жизни и связях с любовниками. Авторы книги Дэвид Бушман и Марк Гивенс описывают коррупционные тайны и гендерную политику, которую пытались скрыть жители маленького города.

«Хотя мы оба пришли к этой истории благодаря нашему увлечению «Твин Пикс», за годы, которые мы потратили на расследование убийства Хейзел Дрю, мы осознали, что это невероятно захватывающая и скандальная криминальная история сама по себе», — говорят писатели.

Известно, что сценарист «Твин Пикс» Марк Фрост услышал историю о Хейзел Дрю от своей бабушки, которая жила в Сэнд Лейк. Мужчина признается, что был пленен этим загадочным убийством и впоследствии воплотил его в сюжете про Лору Палмер.

Сообщается, что книга будет издана зимой 2021 года.