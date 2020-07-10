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Британская пресса назвала 10 книг о России, которые лучше всего иллюстрируют нашу страну

В список The Guardian вошли произведения разных эпох и жанров.

Британская пресса назвала 10 книг о России, которые лучше всего иллюстрируют нашу страну
А как ее понять-то, эту загадочную русскую душу? Фото: Global Look Press

Британская газета The Guardian опубликовала список 10 лучших романов про Россию, сюжет которых может перенести западного читателя в нашу страну.

«Этот субъективный список увлекательных, относительно читабельных романов и повестей воссоздает различные русские пейзажи, эпохи и атмосферы, зачастую такими способами, которыми никакие путешествия не смогли бы этого сделать», — пишет автор статьи Фиби Тэплин.

Итак, вот какие переводы наших произведений советуют прочитать британцам, чтобы понят загадочную русскую душу:

  • «Евгений Онегин» Александра Пушкина,
  • «Счастье возможно: роман нашего времени» Олега Зайончковского,
  • «Мбобо» (The Underground) Хамида Исмаилова,
  • «Любовник смерти» Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина»,
  • «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова,
  • «2017» Ольги Славниковой,
  • «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой,
  • «Праздничная гора» Алисы Ганиевой,
  • «Заповедник» Сергея Довлатова,
  • «Женщины Лазаря» Марины Степновой.
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