Британская пресса назвала 10 книг о России, которые лучше всего иллюстрируют нашу страну

Британская газета The Guardian опубликовала список 10 лучших романов про Россию, сюжет которых может перенести западного читателя в нашу страну.
«Этот субъективный список увлекательных, относительно читабельных романов и повестей воссоздает различные русские пейзажи, эпохи и атмосферы, зачастую такими способами, которыми никакие путешествия не смогли бы этого сделать», — пишет автор статьи Фиби Тэплин.
Итак, вот какие переводы наших произведений советуют прочитать британцам, чтобы понят загадочную русскую душу:
- «Евгений Онегин» Александра Пушкина,
- «Счастье возможно: роман нашего времени» Олега Зайончковского,
- «Мбобо» (The Underground) Хамида Исмаилова,
- «Любовник смерти» Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина»,
- «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова,
- «2017» Ольги Славниковой,
- «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой,
- «Праздничная гора» Алисы Ганиевой,
- «Заповедник» Сергея Довлатова,
- «Женщины Лазаря» Марины Степновой.