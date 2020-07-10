Британская пресса назвала 10 книг о России, которые лучше всего иллюстрируют нашу страну

В список The Guardian вошли произведения разных эпох и жанров.

Британская газета The Guardian опубликовала список 10 лучших романов про Россию, сюжет которых может перенести западного читателя в нашу страну.

«Этот субъективный список увлекательных, относительно читабельных романов и повестей воссоздает различные русские пейзажи, эпохи и атмосферы, зачастую такими способами, которыми никакие путешествия не смогли бы этого сделать», — пишет автор статьи Фиби Тэплин.

Итак, вот какие переводы наших произведений советуют прочитать британцам, чтобы понят загадочную русскую душу: