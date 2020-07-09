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Известные актеры прочтут рассказы Антона Чехова онлайн

Открыла эстафету Анна Банщикова.

Известные актеры прочтут рассказы Антона Чехова онлайн
Блистательные рассказы Чехова прочтут российские актеры. Фото: Russian Look

8 июля «Одноклассники» и фестиваль экранизаций «Читка» запустили серию прямых эфиров «Читай Дома», в которых актеры театра и кино познакомят зрителей со знаменитыми рассказами Антона Павловича Чехова. В этом году Россия отмечает 160 лет со дня рождения великого писателя.

Эфиры будут проходить по средам, первый уже состоялся 8 числа: актриса театра «Современник» Анна Банщикова прочла рассказ «Аптекарша». Следующие трансляции пройдут 15, 22 и 29 июля в 19:00 по московскому времени. Зрителей ждут отрывки из произведений «От нечего делать», «Жалобная книга», «Вишневый сад», «Толстый и тонкий» и другие. В проекте участвуют Егор Бероев, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд и прочие известные артисты.

Добавим, что ранее в том же проекте звезды читали рассказы Михаила Зощенко и юмористическую повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Записи этих трансляции можно так же найти в группе «Читай Дома».

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