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Джоан Роулинг подписала открытое письмо за свободу высказывания своего мнения

Известную писательницу не раз травили за ее нелюбовь с трансгендерам.

Джоан Роулинг подписала открытое письмо за свободу высказывания своего мнения
Джоан Роулинг не собирается молчать в угоду общей толерантности. Фото: globallookpress.com

В журнале Harper’s опубликовано открытое письмо, которое подписали более 150 авторов книг, публицистов, преподавателей и общественных деятелей Запада. Оно называется «О справедливости и открытых дебатах».

В нем говорится о том, что в обществе все больше звучат призывы к равенству и принятию друг друга, которые в то же время душат возможность открытого обсуждения проблем в пользу общего идеологического соответствия. Подписавшиеся под документом приветствуют первое, но выступают против второго.

«Свободный обмен информацией и идеями — жизненная основа либерального общества — с каждым днем ​​становится все более ограниченным. В то время как мы привыкли ожидать этого от правых радикалов, в нашей культуре все шире распространяется цензура: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичный позор и остракизм, а также тенденция растворять сложные политические вопросы в слепой моральной уверенности», — говорится в письме.

Авторы послания отмечают: границы того, что можно сказать без угрозы расправы со стороны общества, неуклонно сужаются. Это касается и творчества, и журналистики, и преподавательской деятельности.

Чтобы суть претензии литераторов стала более понятной, достаточно указать, что одной из подписавших письмо стала автор «Гарри Поттера», известная английская писательница Джоан Роулинг. Недавно 54-летняя женщина сделала ряд постов Twitter, которые другие пользователи приняли за трансфобные. Даму тут же окрестили ненавистницей трансгендеров (уже не первый раз, кстати) и устроили ей всенародное порицание. Даже молодые актеры, что стали звездами благодаря фильмам о Гарри Поттере, осудили создательницу франшизы.

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