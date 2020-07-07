«Всем привет, кто был рядом и не предал»: Захару Прилепину исполнилось 45 лет

7 июля отмечает свой день рождения известный российский писатель Захар Прилепин. В 2020 году ему исполняется 45 лет.

На своей странице в Instagram литератор признался, что лучшим подарком для него будет фото с одной из его книг, а также устроил небольшой флешмоб: начал рассказывать про различных выдающихся соотечественников, которые тоже родились 7 июля.

«Всем привет, кто был рядом и не предал. Родне поклон», — написал романист в посте о своем юбилее.

Напомним, за свою писательскую карьеру Прилепин выпустил более 20 книг. Последняя, вышедшая в 2020 году, называется «Имя рек. 40 разговоров о главном». Сам автор отмечал, что это произведение о сорока самых болезненных темах, которые всплывают во время любого кризиса, в том числе и эпидемии коронавируса. Это вопросы полов, расизма, отношения национальностей и так далее. Что во время Октябрьской революции, что сейчас — эти темы всегда будут оставаться актуальными во всем мире и определять наше будущее.

Добавим, что, кроме литературного творчества, у Прилепина широкий круг деятельности. Он побывал и актером, и продюсером, и телеведущим. Проявил себя в рок-музыке и в рэпе. Является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, входит в Общественный совет при Минкультуры РФ. Писатель участвовал в военном конфликте на Донбассе и отражал его в своих произведениях. Прилепин является политически активным гражданином, в 2020 году основал партию «За правду».