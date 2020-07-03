«Это довольно мрачный мир»: Генри Кавилл сравнил книги «Ведьмак» и «Игра престолов»

Студия Netflix возобновила съемки второго сезона сериала «Ведьмак» по фэнтези-романам Анджея Сапковского. В свете этой новости исполнитель главной роли Генри Кавилл дал интервью изданию Variety, в котором рассказал, как тренировал «отвратительную» улыбку Геральта, и как его гример страдала от ухода за тремя седовласыми париками.

Сам же актер чувствует себя в образе ведьмака прекрасно, потому что очень любит жанр фэнтези. Он рассказал, что отец читал ему книги про мечи и магию еще тогда, когда сам Генри не умел читать. Но романы Сапковского артист нашел иными, чем обычная фэнтези-литература.

«В них есть что-то более мрачное, и мне сказали, что это по-польски. В повествовании прослеживается сильное польское влияние. И это большое преимущество, которое я нахожу довольно захватывающим. Так же, как в «Игре престолов» вы не знали, кто умрет, в «Ведьмаке» вы не можете предвидеть, что произойдет дальше, потому что это довольно мрачный мир», — говорит Кавилл.

37-летний актер также рассказал, что эта роль сильно изменила его. Он начал по другому говорить и иначе двигаться.

Напомним, книги из серии «Сага о ведьмаке» выходили в Польше с 1986 по 1998 годы. Всего их было семь штук. Позже — в 2013-м — Анджей Сапковский выпустил еще один роман — «Сезон гроз».