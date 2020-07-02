В Петербурге на улице Декабристов появится памятник Александру Блоку

Местные власти нашли возможность увековечить поэта рядом с его музеем.

В Санкт-Петербурге все-таки установят памятник поэту Александру Блоку рядом с его музеем-квартирой. Ранее это было невозможно сделать, потому что в северной столице действуют ограничения на монтаж новых объектов в историческом центре города. Однако власти утвердили изменения в местном законодательстве, которые позволят увековечить литератора на бульваре по улице Декабристов.

«После принятия проекта планируется рассмотреть возможность размещения на территории бульвара памятника поэту Александру Блоку», — цитирует ТАСС главного архитектора города Владимира Григорьева.

Добавим, что вместе с установкой памятника планируется и благоустроить близлежащую прогулочную зону.

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Напомним, Блок прожил в квартире на улице Декабристов, 57 девять лет. В столетию со дня рождения поэта там был открыт его музей. В ноябре текущего года страна будет праздновать 140 лет со дня рождения литератора. Памятник станет хорошей данью памяти талантливому поэту.