Формула любви и единства: Ленни Кравиц выпустит свои мемуары

Американский певец Ленни Кравиц выпустит книгу со своими мемуарами. Об этом 56-летний рок-музыкант объявил на своей странице в Instagram. В опубликованном ролике он рассказал, что в издание вошли воспоминания о первых 25 годах его жизни, кульминацией которых стал выход моего первого альбома (это был 1989 год).

Артист рассказал, что именно в тот период он придумал формулу любви и единства, которой верен до сих пор. Сама книга называется Let Love Rule («Пусть царит любовь»), точно так же, как и его первый альбом. Издание выйдет в свет 6 октября, но обложку Ленни продемонстрировал уже сейчас.

В книге будет много воспоминаний о родителях Кравица, а также о его бывшей жене — актрисе Лизе Боне. Известно, что музыкант написал мемуары не сам, в этом ему помогал биограф Дэвид Ритц.

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Добавим, что Ленни является обладателем нескольких «Грэмми», у него было несколько мировых туров. Дочь музыканта — Зои Кравиц — стала актрисой и сейчас снимается в новом «Бэтмене».