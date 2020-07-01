«Я вообще не должна была рождаться»: Седокова сделала жуткие признания в своей книге

Известная певица Анна Седокова давно собиралась написать книгу о своей жизни. И вот, наконец, любой желающий может погрузиться в то, что обычно люди стараются прятать подальше и поглубже в себя. Но экс-солистка группы «ВИА Гра» не побоялась раскрыть самые интимные, потаенные и тяжелые секреты, которые хранила всю свою жизнь. Книга «Я сильная. Я справлюсь» поступила в продажу.

В ней очень много того, что может шокировать. Как, например, эпизод из детства, в котором отец собирает вещи и навсегда уходит из семьи с двумя детьми. Ане тогда было 5 лет, но она на всю жизнь запомнила, как хотела удержать родителя, но он, ударив ее по руке и отодвинув в сторону, даже не обернулся, кажется, что и не заметил ее. Это воспоминание Седокова пронесла через всю свою жизнь.

«Я вообще не должна была рождаться, — пишет Седокова, — к тому времени родители уже доругались до того, что видеть друг друга не могли, они уже расходились, жили отдельно, но, видимо, решили в какой-то момент дать друг другу шанс. Забеременев, мама даже думать не хотела о том, чтобы меня оставить».

Но именно отец настоял на том, чтобы ребенок появился на свет. А потом ушел. И не вернулся. Мать воспитала двоих детей — у Седоковой есть брат — одна. И семья часто голодала.

«Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила ее. Она была разной. С бриллиантами и обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке», — обещает звезда.

К написанию своей книги Седокова шла 10 лет. На страницах она описала и свои романы: «Гангстеры, которых искал Интерпол, и миллионеры, которые дарили сказку», — интригует аннотация на обложке.