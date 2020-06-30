«НИ СЫ» стала самой рекомендуемой российскими читателями книгой

Самый популярный отечественный роман «Зулейха открывает глаза» занял в этом рейтинге только пятое место.

30 июня отмечается Всемирный день социальных сетей. К этой дате книжный интернет-сервис MyBook провел исследование, какие книги россияне чаще всего советовали друг другу своим друзьям и подписчикам в Сети. Были проанализированы данные за последний год, и вот рейтинг самых популярных произведений.

Первое место занял бестселлер Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Далее идут две аудиокниги по психологии: «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Подсознание может все!» Джона Кехо.

Четвертое место у бизнес-книги Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». А замыкает пятерку лидеров популярный роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», по которому в этому году вышел сериал с Чулпан Хаматовой.

А какую книгу вы недавно советовали своим друзьям?