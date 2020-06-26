«Интересно, будут ли заказы из Антарктиды?»: книгу Юлии Михалковой приобрел мексиканец

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о своей первой написанной книге «Не говори мужчинам нет» об отношениях дам с представителями сильного пола. Сейчас, как она отметила, ее можно заказать со скидкой в 20 процентов.

«Оказывается, за первую ночь ее успели приобрести жители России, а также Дании, США, Казахстана, Германии и нашелся один покупатель из… Мексики. Интересно, будут ли заказы из Антарктиды?» Юлия Михалкова

Отметим, что Юлия Михалкова не так давно дебютировала в роли ведущей детского КВН. Она около года назад покинула шоу «Уральские пельмени». В качестве причин звезда назвала, что хочет развиваться и творчески расти.

Между тем бывший директор шоу Сергей Нетиевский говорил, что Михалковой платили куда меньше, чем некоторым другим участникам шоу. Все дело в том, что она не входила в число учредителей. Как думает Нетиевский, звезду проекта в последние годы другие участники просто недооценивали, поэтому она и помахала им ручкой.