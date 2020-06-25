Битва за миллион: стартовал первый литературный конкурс имени Корнея Чуковского

Авторы детских произведений могут побороться за приз в семи номинациях.

25 июня в Москве стартовал прием заявок на участие в литературном конкурсе имени Корнея Чуковского. Данную премию для авторов детских произведений учредили только минувшей весной. Свои работы писатели могут присылать до 13 сентября.

«Подведение итогов первого конкурса и награждение лауреатов планируются на ноябрь этого года», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники могут подавать на конкурс произведения детской литературы на русском языке, опубликованные в 2019 году или в 2020-ом, но до 25 июня. Заявки принимаются на сайте премии, участником может стать любой гражданин России.

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Победителей будут выбирать по семи номинациям: в прозе, поэтических сборниках и переводах с иностранного языка, по двум возрастным категориям (до 7 лет и от 8 до 12 лет). Также предусмотрена награда «по мнению читателей», которую присудят пользователи проекта «Активный гражданин».

Как сообщается на сайте столичной мэрии, лауреаты получат по одному миллиону рублей. Если книга была выпущена несколькими авторами, награда будет поделена между ними в равных долях.