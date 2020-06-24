«Арья звонит»: Мартин надеется закончить шестую книгу «Песни Льда и Пламени» в 2021 году

Популярный литератор пишет ее уже почти десять лет.

Предпоследняя (шестая) книга из цикла «Песнь Льда и Пламени» — «Ветра зимы» — выйдет в 2021 году. Об этом сообщил автор серии Джордж Мартин.

23 июня в своем блоге писатель рассказал, что проводит самоизоляцию в хижине в горах и иногда замечает у себя температуру. Тихая обстановка помогла ему сосредоточиться на его новом произведении, которое фанаты ждут уже довольно давно. 71-летний мужчина отчитался о своем прогрессе в главах, но призвал поклонников не надеяться на скорый релиз, так как это будет большая книга, и у писателя впереди еще долгий путь. При этом ему приходится невероятно много читать в связи с его редакторской работой.

«А теперь вам придется меня извинить. Арья звонит. Я думаю, она хочет кого-то убить», — завершил свой пост литератор.

Напомним, что пятая книга цикла «Танец с драконами» вышла в 2011 году, и фанаты Мартина ожидали, что он выпустит продолжение хотя бы к 2015-ому, но писатель все тянул и тянул с новым романом. Остается надеяться, что повсеместный карантин из-за коронавируса станет, наконец-то, достаточной мотивацией, чтобы автор закончил свое очередное творение.

Добавим, что с 2011 по 2019 годы успели выйти восемь сезонов сериала «Игра престолов», ставшего сверхпопулярной экранизацией «Песни Льда и Пламени». В финальных эпизодах киношники подобрались как раз к тем событиям, которые должны быть описаны в «Ветрах зимы». Не зная, как закончить сериал, они были вынуждены придумать свою концовку, которая оставила многих зрителей неудовлетворенными. Мартин видел реакцию публики и обещал сделать иное продолжение для своей саги. От того его следующую книгу ждут еще больше.