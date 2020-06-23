Герой из комиксов: минобороны опубликовало подробную историю Василия Теркина

Министерство обороны РФ к 75-летию Великой Победы подготовило необычный проект. На сайте ведомства появился целый раздел об истории создания знаменитого литературного героя Василия Теркина. Оказывается, этот персонаж появился еще до войны — на страницах газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» 31 декабря 1939 года. Он был представлен читателям, как специальный корреспондент отдела «Прямой наводкой». Ну а в годы войны удалой солдат уже «отправился» на фронт.

Считается, что автором Теркина является писатель Александр Твардовский, однако первую публикацию о похождениях солдата написал поэт Николай Щербаков. Также о Теркине писали Николай Тихонов, Сергей Михалков, Самуил Маршак и другие литераторы. Серию комиксов про удалого бойца рисовали художники Вениамин Брискин, Василий Фомичев и другие. Кроме известных в творческих кругах людей, к работе привлекали и военнослужащих из Красной армии. После своей газеты герой попал в журнал «Крокодил» и другие издания, а потом и на экран.

Весной 1942 года Твардовский собрал все свои публикации и наброски о Теркине и сел за знаменитую поэму. Ее прочтение на всесоюзном радио принесло герою общенародную известность. В 1946 году писатель был удостоен за свою работу Сталинской премии. Не упустите возможность узнать историю нашего отечественного героя, рожденного в одно время с Капитаном Америка.