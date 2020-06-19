В Голливуде экранизируют роман-бестселлер «Цепь», рассказывающий о похищении детей

Автор книги много лет пытался заработать писательством и почти бросил это дело, но решил попробовать еще один раз и создал популярную книгу, за которую боролись киностудии.

Студия Universal купила права на экранизацию романа Эдриана Маккинти «Цепь» (The Chain), ставшего популярным в 2019 году. Как пишет Deadline, соглашение стоило киношникам семизначной суммы, и в проект включены такие специалисты, как режиссер Эдгар Райт («Скотт Пилигрим против всех», «Малыш на драйве») и сценарист Джейн Голдман («Пипец», «Люди Икс: Первый класс», Kingsman). Ранее права на киноадаптацию хотела купить студия Paramount, но сделка не состоялась.

«Цепь» рассказывает о женщине, 11-летняя дочь которой была похищена. У преступников одно требование: мать сама должна похитить чужого ребенка. И только когда родители следующей жертвы похитят новое дитя, дочь главной героини будет отпущена. В противном случае девочку убьют. И так преступления совершаются по цепочке, превращая обычных людей в похитителей. Но кто запустил эту «цепь», и как ее остановить? Героиня книги вознамерилась во что бы то ни стало разорвать этот порочный круг.

Издание рассказывает и историю самого автора. Британец Эдриан Маккинти первый в своей небогатой семье был принят в Оксфорд на полную стипендию. Он писал хорошие романы, но не зарабатывал достаточно, чтобы содержать свою жену и двух дочерей. Долгое время ему приходилось совмещать литературную деятельность с работой на стройке и водителем в Uber.

Когда мужчину выселили из дома, он и вовсе решил забросить писательство. Тогда Маккинти написал фанатское письмо другому автору, Дону Уинслоу, в котором поделился своими печалями. Тот был тоже подавлен мизерными продажами своей книги, но призвал коллегу не сдаваться и отправил его к своему книготорговцу.

Эдриан решил попытать удачу еще раз и написал «Цепь». Роман был издан в 41 стране, и во многих из них стал бестселлером. Естественно, это спасло автора от бедности. А нынешний контракт и вовсе делает его богачом.