Молодые поэты поборются за 70 тысяч рублей

Поэтическая премия Аркадия Драгомощенко открыла прием заявок на участие. Приглашаются русскоязычные поэты не старше 27 лет. Подробности — на официальном сайте мероприятия.

Прием работ проводится до 25 июля. 5 сентября будет объявлен лонг-лист номинантов, а осенью в Москве и Санкт-Петербурге пройдут награждения.

Победитель получит 70 тысяч рублей и будет приглашен в жюри следующего года. Финалистам достается по 15 тысяч.

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Добавим, что в этом году премию поддерживает Центр Вознесенского, занимающийся поиском громких имен в новейшей российской культуре.