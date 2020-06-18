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Молодые поэты поборются за 70 тысяч рублей

Стартовал прием работ на премию Аркадия Драгомощенко.

Молодые поэты поборются за 70 тысяч рублей
У молодых поэтов есть возможность заработать стихами. Фото: Global Look Press

Поэтическая премия Аркадия Драгомощенко открыла прием заявок на участие. Приглашаются  русскоязычные поэты не старше 27 лет. Подробности — на официальном сайте мероприятия.

Прием работ проводится до 25 июля. 5 сентября будет объявлен лонг-лист номинантов, а осенью в Москве и Санкт-Петербурге пройдут награждения.

Победитель получит 70 тысяч рублей и будет приглашен в жюри следующего года. Финалистам достается по 15 тысяч.

Добавим, что в этом году премию поддерживает Центр Вознесенского, занимающийся поиском громких имен в новейшей российской культуре.

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