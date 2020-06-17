Новая сказка Джоан Роулинг стала доступна на русском языке

Несколько лет книга «Икабог» пылилась в закромах у писательницы, но во время карантина она решила ее опубликовать.

На сайте новой книги от создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг — «Икабог» — с 16 июня появляются главы на русском языке. На данный момент там можно прочитать первые две. Ожидается, что каждый будний день будет появляться новый эпизод — и так вплоть до 31 июля 2020 года.

На своем сайте писательница рассказала, что создала «Икабога» еще давно. Вначале она читала отрывки из этой книги своим детям, а когда произведение было закончено, то женщину больше захватил другой литературный проект — для взрослых читателей. Так данная история оказалась «в столе», и со временем Роулинг стала воспринимать ее, как что-то написанное только для ее детей. Но когда наступил карантин, у писательницы снова возникла необходимость чем-то занять наследников дома. Тогда она достала «Икабога», переписала его и снова прочитала своим детям.

Теперь эта история стала доступна всем, чтобы в каждом доме родители смогли занять ребятню чтением во время самоизоляции. На своем сайте Джоан запустила конкурс рисунков для этой истории. Лучшие работы попадут в бумажную версию книги, которая выйдет в ноябре 2020 года. Авторский гонорар Роулинг собирается пожертвовать людям, пострадавшим от коронавируса. Сразу отметим, что новая сказка писательницы не имеет никакого отношения к магии. В центре сюжета — извечная проблема злоупотребления властью.