Людмила Улицкая получит 50 тысяч евро за немецкую литературную премию

В Германии ее произведения сочли близкими по духу с Зигфридом Ленцем.

77-летней русской писательнице Людмиле Улицкой присудили премию Зигфрида Ленца за 2020 год. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на фонд имени немецкого литератора.

Конкретно: Улицкая получит 50 тысяч евро во время церемонии награждения, которая пройдет 19 марта 2021 года в городской ратуше Гамбурга.

Отметим, что названная премия вручается в Германии иностранным писателям, близким по духу с Зигфридом Ленцем (1926–2014). Он был знаковой фигурой послевоенной немецкой литературы. И романы Улицкой, по мнению сотрудников фонда, так же передают трагедию двадцатого века, эпоху тирании и геноцида.

Добавим, что российская писательница известна своими произведениями «Сонечка», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик» и другим книгам. Она является лауреатом премий «Русский Букер» и «Большая книга». Ее читают на 25 языках мира, в том числе и на немецком.