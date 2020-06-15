Неизданный рассказ Эрнеста Хемингуэя перевели на русский язык

Теперь российские читатели смогут ознакомиться с «потерянным» рассказом американского классика Эрнеста Хемингуэя (1899–1961). В начале июня радио «Комсомольская правда» сообщило, что внук великого писателя нашел в музее рукопись деда, которая никогда еще не издавалась.

Это был рассказ «Погоня как счастье», перекликавшийся с известным произведением «Старик и море». По сюжету Эрнест со своими друзьями ловит гигантского марлина.

Английский текст находки был опубликовали в журнале New Yorker, а недавно 22-летний переводчик Юрген Штейн выложил в Сеть вариант на русском языке. Вы можете ознакомиться с ним здесь.

Напомним, Эрнест Хемингуэй известен своими романами «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» и другими произведениями. Также он получил Нобелевскую премию по литературе в 1954 году.