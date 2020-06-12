Роман «Зулейха открывает глаза» признан самым популярным в современной России

Рейтинг был составлен электронным книжным сервисом MyBook среди отечественных произведений, написанных с 1992 года.

Электронный книжный сервис MyBook составил рейтинг популярных книг у российских читателей. Исследование проводилось среди отечественной литературы, написанной после 1992 года.

Как передает РИА Новости, первое место по популярности занял дебютный роман писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

За ним идут научно-популярная книга психолога Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!», мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, последняя часть цикла об Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера».

Исследование было проведено ко Дню России, 12 июня. Всего были проанализированы данные профилей более 800 тысяч пользователей ресурса.

Напомним, что роман «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году. Его события происходят в 1930-ых, в период раскулачивания. В прошлом году по книге был снят 8-серийный фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли. Картина подверглась немалой критике со стороны зрителей.