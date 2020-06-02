Названы 13 лучших новых романов на русском языке

2 июня литературная премия «Большая книга» объявила финалистов 2020 года. В отличие от «длинного списка», который стал известен в конце апреля, в «коротком» отсутствует произведение Захара Прилепина и Кирилла Кобрина. Вот книги, которые далее продолжат борьбу за три, полтора и один миллион рублей:
- «Генерал и его семья» Тимура Кибирова,
- «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина,
- «Собиратель рая» Евгения Чижова,
- «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского,
- «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова,
- «Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова,
- «Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко,
- «Сияние «жеможаха» Софии Синицкой,
- трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной,
- «Насквозь» Натальи Громовой,
- «Земля» Михаила Елизарова,
- «Предместья мысли. Философическая прогулка» Алексея Макушинского,
- «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши.
Троих победителей должны будут определить до конце текущего года.
Добавим, что после того, как премия «Русский букер» перестала существовать, «Большая книга» фактически стала самой престижной литературной премией в России. Так что можно считать, что в ее финале собрана лучшая российская проза современности.