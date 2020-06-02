Названы 13 лучших новых романов на русском языке

2 июня литературная премия «Большая книга» объявила финалистов 2020 года. В отличие от «длинного списка», который стал известен в конце апреля, в «коротком» отсутствует произведение Захара Прилепина и Кирилла Кобрина. Вот книги, которые далее продолжат борьбу за три, полтора и один миллион рублей:

«Генерал и его семья» Тимура Кибирова,

«Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина,

«Собиратель рая» Евгения Чижова,

«Чертеж Ньютона» Александра Иличевского,

«Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова,

«Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова,

«Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко,

«Сияние «жеможаха» Софии Синицкой,

трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной,

«Насквозь» Натальи Громовой,

«Земля» Михаила Елизарова,

«Предместья мысли. Философическая прогулка» Алексея Макушинского,

«Чуров и Чурбанов» Ксении Букши.

Троих победителей должны будут определить до конце текущего года.

Добавим, что после того, как премия «Русский букер» перестала существовать, «Большая книга» фактически стала самой престижной литературной премией в России. Так что можно считать, что в ее финале собрана лучшая российская проза современности.