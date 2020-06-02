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Названы 13 лучших новых романов на русском языке

Национальная литературная премия «Большая книга» объявила «короткий список» номинантов 2020 года.

Названы 13 лучших новых романов на русском языке
Лучшие новые романы собраны в «коротком списке» премии. Фото: Russian Look

2 июня литературная премия «Большая книга» объявила финалистов 2020 года. В отличие от «длинного списка», который стал известен в конце апреля, в «коротком» отсутствует произведение Захара Прилепина и Кирилла Кобрина. Вот книги, которые далее продолжат борьбу за три, полтора и один миллион рублей:

  • «Генерал и его семья» Тимура Кибирова,
  • «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина,
  • «Собиратель рая» Евгения Чижова,
  • «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского,
  • «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова,
  • «Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова,
  • «Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко,
  • «Сияние «жеможаха» Софии Синицкой,
  • трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной,
  • «Насквозь» Натальи Громовой,
  • «Земля» Михаила Елизарова,
  • «Предместья мысли. Философическая прогулка» Алексея Макушинского,
  • «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши.

Троих победителей должны будут определить до конце текущего года.

Добавим, что после того, как премия «Русский букер» перестала существовать, «Большая книга» фактически стала самой престижной литературной премией в России. Так что можно считать, что в ее финале собрана лучшая российская проза современности.

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