Нонна Гришаева прочтет онлайн рассказ о маршале Жукове

2 июня в 17:00 заслуженная артиста России Нонна Гришаева прочтет в прямом эфире в Instagram произведение Кристины Леи «Маршал Жуков. Рассказ мамы, Толкишевской Л.». Трансляция пройдет на странице Московского областного театра юного зрителя, художественным руководителем которого является звезда. В этом сообщили в своих аккаунтах ТЮЗ и сама актриса.

Добавим, что в Сети доступны несколько рассказов Кристины Леи, записанных со слов ее матери. В них переосмысливается опыт Великой Отечественной войны через жизни простых людей. Произведение, которое прочтет Гришаева, расскажет о судьбе безногого солдата, который обладал невероятным голосом. Как ясно из названия, в рассказе будет фигурировать и знаменитый маршал Георгий Жуков.

Напомним, что для тех, кому нравится слушать, как звезды читают произведения литературы онлайн, Instagram запустил проект «Сказки на дому», в рамках которого каждый день проводятся прямые эфиры с известными артистами.