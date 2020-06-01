1 июня Водянова, Аксенова и Хаматова прочтут онлайн сказки для детей

1 июня, в День защиты детей, Instagram-проект «Сказки на дому» поддержит благотворительные фонды. В понедельник чтения будут особенные, вместе с произведениями слушатели смогут узнать о том, как осуществляется помощь тем, кто не может постоять за себя.

В 12:00 в рамках акции «Дети — взрослым» юная Зоя Литошик прочитает сказку «Огниво».⠀

В 14:00 актриса Любовь Аксенова познакомит слушателей с польской повестью «Король Матиуш Первый».

В 16:00 слушайте «Капитана Клюквина» в прочтении актрисы Чулпан Хаматовой.

В 18:00 режиссер фильмов «Черный лебедь» и «Реквием по мечте» Даррен Аронофски прочитает на английском «Крошечку-Хаврошечку». В трансляции будут присутствовать русские субтитры.

А в 20:00 супермодель, филантроп, основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянов напомним слушателям о культовой истории «Про Ежика и Медвежонка». Она впервые будут участвовать в данном проекте.

Добавим, что все записи «Сказок на дому» можно также послушать на «Яндекс.Музыке».