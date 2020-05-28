В Красноярске библиотеки будут отправлять возращенные книги на карантин

Не только люди, но и книги должны уходить на карантин. Так решили в городе Красноярске, где местные библиотеки, в том числе и школьные, закрыты для посещения. Однако часть их книг, которые до самоизоляции люди брали домой, все еще находятся у читателей, в которые могут быть заболевшими или переносчиками коронавируса. Поэтому по возвращению изданий в библиотеки, в том числе и школьных учебников, сотрудники учреждений должны будут провести ряд мер.

Как рассказали РБК в городском управлении культуры, возвращенные книги будут дезинфицировать специальными средствами, а затем запирать в отдельном помещении на две-три недели. Только после этого «карантина» романы и учебники снова поступят в оборот.

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Добавим, что по количеству заразившихся CoViD-19 Красноярский край находится в десятке самых пострадавших регионов. По официальным данным на 28 мая, там числятся почти 3 тысяч активных больных, 29 человек умерли.