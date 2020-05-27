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Чуковский восьмой раз подряд удержал титул самого популярного детского писателя России

Книги автора активно покупаются родителями по всей стране.

Чуковский восьмой раз подряд удержал титул самого популярного детского писателя России
Чуковский до сих пор работает, как культурный код. Фото: КП, Алексей Булатов

Корней Чуковский восьмой год подряд стал самым популярным детским писателем в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского. Он отметил, что граждане нашей страны, которые воспитывались на сказках Чуковского, доверяют этому автору развитие своих детей — его книги активно продаются по сей день.

Глава ведомства также озвучил статистику за 2019 год. В стране было выпущено 115 170 наименований книг, общим тиражом в 435 миллионов экземпляров. Несмотря на то, что цифры выглядят внушительно, это 1,5% меньше, чем в предыдущем году. И, что более печально, снижается производство именно в детской и художественной литературе. Ситуация говорит о том, что медиасфера медленно вытесняет интерес общества к книгам.

Напомним, Корней Чуковский (1882-1969) — автор таких произведений, как «Мойдодыр», «Бармалей», «Муха-цокотуха», «Федорино горе» и «Айболит».

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