Чуковский восьмой раз подряд удержал титул самого популярного детского писателя России

Корней Чуковский восьмой год подряд стал самым популярным детским писателем в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского. Он отметил, что граждане нашей страны, которые воспитывались на сказках Чуковского, доверяют этому автору развитие своих детей — его книги активно продаются по сей день.

Глава ведомства также озвучил статистику за 2019 год. В стране было выпущено 115 170 наименований книг, общим тиражом в 435 миллионов экземпляров. Несмотря на то, что цифры выглядят внушительно, это 1,5% меньше, чем в предыдущем году. И, что более печально, снижается производство именно в детской и художественной литературе. Ситуация говорит о том, что медиасфера медленно вытесняет интерес общества к книгам.

Напомним, Корней Чуковский (1882-1969) — автор таких произведений, как «Мойдодыр», «Бармалей», «Муха-цокотуха», «Федорино горе» и «Айболит».