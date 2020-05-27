Группа Gorillaz выпустила книгу-альманах, посвященную своим музыкантам

Известная на весь мир британская виртуальная группа Gorillaz выпустила печатный альманах со своими нарисованными музыкантами. Издание начнет продаваться в октябре 2020 года, но уже сейчас на сайте коллектива можно оформить предзаказ.

В 120-страничной книге будут комиксы, головоломки и уникальные арты. Также в каждое издание будет вложен диск с композициями из первого мини-альбома Song Machine, которые с начала текущего года коллектив выпускает одну за другой в виде рисованных клипов.

Поклонники группы также могут заказать ограниченное deluxe-издание в большом формате и с дополнительными принтами. Его напечатали 6666 штук. Есть также super-deluxe-издание тиражом в 200 экземпляров с автографом художника Джейми Хьюлетта, который создал образы музыкантов.

Напомним, что музыку для Gorillaz уже более 20 лет сочиняет фронтмен британской группы Blur Деймон Албарн. У этого проекта было множество коллабораций с другими известными исполнителями, такими, как Snoop Dogg и Джордж Бенсон.