Читающим в дороге москвичам предложили скидку 25% на покупку электронных книг

Центральная пригородная пассажирская компания (Москва и Московская область) советует своим клиентам оставаться дома, а чтобы скоротать время — читать книги. В связи с этим для пользователей мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» в ближайший месяц действует специальная акция: с 26 мая пользователи электронной библиотеки приложения смогут бесплатно скачать одно произведение из предложенного списка. А также при разовой покупке литературы на сайте «ЛитРес» каждый читатель получит скидку в 25% на всю «корзину», то есть все книги, которые он купит за раз.

Предложением можно воспользоваться до 27 июня включительно. Для этого нужно использовать специальный промокод, подробности по ссылке.

Таким образом компания отметит Общероссийский день библиотек (27 мая). По словам ее пресс-секретаря, в период самоизоляции электронная библиотека стала особенно востребована, хотя и до карантина опросы пассажиров показывали, что чтение – самый популярный способ скоротать время в дороге.