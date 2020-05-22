Билл Клинтон выпустит в свет свой второй художественный детектив «Дочь президента»

Бывший президент США Билл Клинтон опубликует свой второй детективный роман, созданный в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном. Как сообщает портал Publishers Weekly, книга будет называться «Дочь президента» и выйдет в свет в июне 2021 года.

Издание отмечает, что первая совместная работа политика и литератора — роман «Президент исчез» 2018 года — имела ошеломительный успех: 3,2 миллиона экземпляров, проданных по всему миру. Творческий тандем если не породил, то сделал популярным жанр президентского триллера.

«Я никогда не думал, что напишу книгу вместе с таким прекрасным рассказчиком, как Джим, а тем более два романа, — рассказал Клинтон. — Я благодарен за успех первой книги, и верю, что читателям понравится «Дочь президента» так же, как мне понравилось работать над ней».

Сообщается, что вторая книга не станет продолжением первой. Это будет отдельная история о похищении дочери бывшего президента Америки, который, сложив свои полномочия, переехал в сельский штат.

Напомним, Билл Клинтон был 42-ым президентом Америки — с 1993 по 2001 годы. После завершения срока политик принялся писать мемуары и научно-популярные труды. В 2005 году вышла его книга «Моя жизнь», а затем мужчина попробовал себя в художественной литературе при помощи писателя Джеймса Паттерсона.