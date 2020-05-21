В Петербурге появится мемориальная доска в честь писателя Бориса Стругацкого

Ее установят на доме по улице Победы, где жил литератор.

В 2020 году в Санкт-Петербурге установят мемориальную доску писателю Борису Стругацкому. Конкретно — на стене доме, где жил соавтор «Обитаемого острова» и «Пикника на обочине», по адресу: улица Победы, дом 4, литер А. Соответствующее постановление подписал губернатор северной столицы Александр Беглов, сообщает администрация города.

Напомним, братья Стругацкие Борис и Аркадий за свою жизнь написали несколько десятков произведений, ставших классикой научной и социальной фантастики. Их именем в Петербурге названа площадь, а также астероид, открытый астрономами в 1977 году. Произведения этих писателей множество раз экранизировались отечественными режиссерами и вдохновляли создателей компьютерных игр.

Борис Стругацкий умер в 2012 году в Петербурге, Аркадий скончался еще в начале 90-х годов.