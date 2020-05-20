Объявлены финалисты литературной премии «Лицей» 2020 года

Кто из них получит денежный приз, станет известно 6 июня.

20 мая литературная премия «Лицей» объявила список финалистов 2020 года (четвертого сезона). Это прозаики и поэты в возрасте от 26 до 35 лет. Всего было заявлено 2312 участников.

«Рукописи приятно удивили жанровым разнообразием. Помимо романов, повестей и сборников рассказов встретился манифест нового литературного направления, а также пьеса, написанная стихами», — рассказала одна из экспертов, сформировавших короткий список, ответственный секретарь журнала «Октябрь» Анна Воздвиженская.

В этом году победителей будут выбирать поэты Вера Полозкова и Тимур Кибиров, писатель Майя Кучерская, литературный агент Юлия Гумен и председатель жюри — главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Итак, вот список финалистов:

проза Вера Богданова — «Павел Чжан и прочие речные твари» (Москва); Анастасия Володина — «Часть картины» (Пушкино); Ринат Газизов — «Отправление» (Санкт-Петербург); Алина Гатина — «Нимфалиды» (Алматы); Екатерина Какурина — «Маркетолог от Бога» (Москва); Сергей Кубрин — «Мирный житель» (Пенза); Илья Нагорнов — «Небо хочет нас назад» (Нижний Новгород); Борис Пономарев — «Тринадцать месяцев» (Калининград); Аурен Хабичев — «Панический блог» (Черкесск); Татьяна Шевченко — «Богова делянка» (Калининград). поэзия Денис Безносов (Москва); Влад Гагин (Санкт-Петербург); Мария Гладцинова — «Нисенито» (Вологда); Юлия Дрейзис (Москва); Дмитрий Ларионов — «Неоглядная долгота» (Нижний Новгород); Мария Малиновская — «Время собственное» (Москва); Борис Пейгин (Томск); Галина Рымбу (Львов); Евгения Ульянкина — «Такое дело космос» (Москва); Александра Шалашова — «Инанна спускается в ад» (Самара).

Победители будут объявлены 6 июня.

Добавим, что премия носит имя Александра Пушкина. Поэтому вручение наград в день рождения поэта — закономерно и символично. За первое место автор получит 1,2 миллиона рублей, за второе – 700 тысяч и за третье – 500 тысяч.