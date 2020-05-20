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Объявлены финалисты литературной премии «Лицей» 2020 года

Кто из них получит денежный приз, станет известно 6 июня.

Объявлены финалисты литературной премии «Лицей» 2020 года
Премия имени Пушкина присуждается лучшим молодым авторам. Фото: Global Look Press

20 мая литературная премия «Лицей» объявила список финалистов 2020 года (четвертого сезона). Это прозаики и поэты в возрасте от 26 до 35 лет. Всего было заявлено 2312 участников.

«Рукописи приятно удивили жанровым разнообразием. Помимо романов, повестей и сборников рассказов встретился манифест нового литературного направления, а также пьеса, написанная стихами», — рассказала одна из экспертов, сформировавших короткий список, ответственный секретарь журнала «Октябрь» Анна Воздвиженская.

В этом году победителей будут выбирать поэты Вера Полозкова и Тимур Кибиров, писатель Майя Кучерская, литературный агент Юлия Гумен и председатель жюри — главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Итак, вот список финалистов:

проза

  1. Вера Богданова — «Павел Чжан и прочие речные твари» (Москва);
  2. Анастасия Володина — «Часть картины» (Пушкино);
  3. Ринат Газизов — «Отправление» (Санкт-Петербург);
  4. Алина Гатина — «Нимфалиды» (Алматы);
  5. Екатерина Какурина — «Маркетолог от Бога» (Москва);
  6. Сергей Кубрин — «Мирный житель» (Пенза);
  7. Илья Нагорнов — «Небо хочет нас назад» (Нижний Новгород);
  8. Борис Пономарев — «Тринадцать месяцев» (Калининград);
  9. Аурен Хабичев — «Панический блог» (Черкесск);
  10. Татьяна Шевченко — «Богова делянка» (Калининград).

поэзия

  1. Денис Безносов (Москва);
  2. Влад Гагин (Санкт-Петербург);
  3. Мария Гладцинова — «Нисенито» (Вологда);
  4. Юлия Дрейзис (Москва);
  5. Дмитрий Ларионов — «Неоглядная долгота» (Нижний Новгород);
  6. Мария Малиновская — «Время собственное» (Москва);
  7. Борис Пейгин (Томск);
  8. Галина Рымбу (Львов);
  9. Евгения Ульянкина — «Такое дело космос» (Москва);
  10. Александра Шалашова — «Инанна спускается в ад» (Самара).

Победители будут объявлены 6 июня.

Добавим, что премия носит имя Александра Пушкина. Поэтому вручение наград в день рождения поэта — закономерно и символично. За первое место автор получит 1,2 миллиона рублей, за второе – 700 тысяч и за третье – 500 тысяч.

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