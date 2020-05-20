Объявлены финалисты литературной премии «Лицей» 2020 года

20 мая литературная премия «Лицей» объявила список финалистов 2020 года (четвертого сезона). Это прозаики и поэты в возрасте от 26 до 35 лет. Всего было заявлено 2312 участников.
«Рукописи приятно удивили жанровым разнообразием. Помимо романов, повестей и сборников рассказов встретился манифест нового литературного направления, а также пьеса, написанная стихами», — рассказала одна из экспертов, сформировавших короткий список, ответственный секретарь журнала «Октябрь» Анна Воздвиженская.
В этом году победителей будут выбирать поэты Вера Полозкова и Тимур Кибиров, писатель Майя Кучерская, литературный агент Юлия Гумен и председатель жюри — главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.
Итак, вот список финалистов:
проза
- Вера Богданова — «Павел Чжан и прочие речные твари» (Москва);
- Анастасия Володина — «Часть картины» (Пушкино);
- Ринат Газизов — «Отправление» (Санкт-Петербург);
- Алина Гатина — «Нимфалиды» (Алматы);
- Екатерина Какурина — «Маркетолог от Бога» (Москва);
- Сергей Кубрин — «Мирный житель» (Пенза);
- Илья Нагорнов — «Небо хочет нас назад» (Нижний Новгород);
- Борис Пономарев — «Тринадцать месяцев» (Калининград);
- Аурен Хабичев — «Панический блог» (Черкесск);
- Татьяна Шевченко — «Богова делянка» (Калининград).
поэзия
- Денис Безносов (Москва);
- Влад Гагин (Санкт-Петербург);
- Мария Гладцинова — «Нисенито» (Вологда);
- Юлия Дрейзис (Москва);
- Дмитрий Ларионов — «Неоглядная долгота» (Нижний Новгород);
- Мария Малиновская — «Время собственное» (Москва);
- Борис Пейгин (Томск);
- Галина Рымбу (Львов);
- Евгения Ульянкина — «Такое дело космос» (Москва);
- Александра Шалашова — «Инанна спускается в ад» (Самара).
Победители будут объявлены 6 июня.
Добавим, что премия носит имя Александра Пушкина. Поэтому вручение наград в день рождения поэта — закономерно и символично. За первое место автор получит 1,2 миллиона рублей, за второе – 700 тысяч и за третье – 500 тысяч.