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Актеры РАМТ прочитают в Сети роман Тимура Кибирова «Лада, или Радость»

Первые главы уже появились в YouTube.

Актеры РАМТ прочитают в Сети роман Тимура Кибирова «Лада, или Радость»
Прозаик и поэт Тимур Кибиров. Фото: Russian Look

На YouTube-канале Российского академического молодежного театра появился новый проект: актеры спектакля «Лада, или Радость» читают онлайн одноименный роман Тимура Кибирова, который лег в основу постановки. Во время чтения они добавляют комментарии автора и свои собственные.

В проекте принимают участие: Нелли Уварова, Татьяна Матюхова, Алексей Блохин и другие артисты. Видео с первыми двумя главами уже опубликованы на канале.

Добавим, что данное литературное произведение 2010 года посвящено сельской жизни. Наш современник смотрит на реалии российской деревни без лишней сентиментальности. 65-летний Тимур Кибиров является лауреатом премии «Поэт» и премии Правительства РФ, работает редактором на телевидении. Роман «Лада, или Радость» был его первым прозаическим опытом.

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