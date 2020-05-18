«Вирусы — это ядерная бомба для бедных»: Лукьяненко рассказал, как изменится мир после CoViD-19

Популярный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко высказался о коронавирусе в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вирус реально существует, он действительно очень опасен. Это чертовски заразная и очень неприятная дрянь, — сказал автор «Ночного дозора» в программе «[Не]фантастика». — Соглашусь, что ситуация с ним была использована всеми мировыми силами для решения тех или иных задач. Но сейчас надо думать о том, что биологическое оружие, которое раньше было элементом фантастики, оно стало доступным. Вирусы — это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков и тем или иным способом мотивировать их создать вирус такого же типа, но только еще пострашнее. С большей убойностью, заразностью и так далее».

Свою мысль Лукьяненко закончил тем, что теперь человечество должно привыкать жить в мире, где подобные угрозы будут возникать регулярно.

Писатель назвал самоизоляцию, в которой сейчас находятся жители Москвы, «слабенькой». 52-летний литератор отметил, что видит в городе огромное количество людей без масок или носящих этот аксессуар на подбородке. Он предрек, что выход из ограничительных мер будет долгий и противный в силу этой медленности.