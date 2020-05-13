«Давно не пытается предсказать что-то»: Ник Перумов высказался о фантастике

Известный писатель признался, что быть литератором сейчас не так весело, как раньше.

Арина Шарапова взяла виртуальное интервью у популярного писателя-фантаста Ника Перумова для радио «Комсомольская правда». Напомним, автор «Кольца Тьмы» и «Гибели Богов» уже более двадцати лет живет в Америке. Он признался, что в своего время его изрядно помотало по Штатам с его биологическим образованием, но сейчас 56-летний мужчина осел в Северной Каролине и трудится литератором.

«На самом деле сейчас это не самая лучшая профессия. А вот в начале 90-х было весело, когда издатели в малиновых пиджаках в неком подвале в Санкт-Петербурге, куда я приносил дискету на 5 дюймов, меня спрашивали: «Ну что, принес?» — вспомнил писатель.

Перумова как микробиолога спросили о коронавирусе и ситуации с пандемией. Он отметил, что смертоносная эпидемия давно является излюбленным сюжетом фантастов. Шарапова поинтересовалась у него, как писателям так часто удавалось предсказывать будущее.

«Может быть, есть сфера идей, в которую мы заглядываем и неосознанно черпаем оттуда, рассказываем об этом. Хотя фантастика давно не пытается предсказать что-то, она больше рассказывает», — поделился мнением Николай Даниилович.

Кстати, писатель отметил, что нынешняя Америка стала напоминать ему поздний Советский Союз: вокруг звучат идеологические речи, в которые никто не верит.