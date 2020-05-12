«Сказки на дому»: кто из звезд продолжит чтения онлайн 12 мая

В проекте Instagram актеры и прочие знаменитости знакомят пользователей с произведениями литературы.

Для многих россиян самоизоляция продолжается, а вместе с ней продолжается и проект социальной сети Instagram «Сказки на дому». Напомним, в нем звезды читают в прямых эфирах детские книги, увлекая юных зрителей в мир литературы.

12 мая выйдут в эфир следующие чтецы:

в 17:30 актер Тихон Котрелев продолжит читать фэнтези-роман «Властелин колец. Две твердыни» (это будет уже 6 серия, предыдущие пять опубликованы на странице проекта);

в 19:00 актриса Виктория Толстоганова продолжит читать эстонскую сказку «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (4 серия);

в 20:00 актриса Ирина Вилкова продолжит чтение «Чиполлино» (7 серия);⠀

в 22:00 режиссер Алексей Агранович выступит с романом «Дни Савелия» (12 серия).⠀ Также в записи IGTV на странице проекта появятся Мария Андреева и Евгения Борзых.

Добавим, что недавно «библиотека» данной акции обогатилась стихотворениями и сказками Анастасии Орловой в исполнении Анатолия Белого, «Алисой в стране чудес» от фронтмена группы SunSay Андрея Запорожца, «Сказками и рассказами о животных» от Анны Нетребко и другими записанными на видео произведениями.