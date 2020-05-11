Единственный в мире памятник молодому Льву Толстому установят в Железноводске

В этом городе великий писатель пребывал, когда узнал о первой публикации своего произведения.

В Ставропольском крае появится первый в мире памятник Льву Толстому, изображающий молодого писателя. Власти города-курорта Железноводска подчеркивают, что великий литератор посещал это место, когда ему было 25 лет, и именно здесь узнал о публикации его первой повести «Детство».

«Можно считать, что Лев Толстой родился в Железноводске именно как писатель и литератор», — цитирует главу города Евгения Моисеева канал «Свое ТВ».

Скульптуру в натуральный рост установят в Курортном парке, его посетители смогут сфотографироваться с молодым писателем так, будто встретили его на улице.

Добавим, что в прошлом году в Железноводске установили барельеф в честь автора «Войны и мира».