«Будет то же самое, только немного хуже»: писатель Мишель Уэльбек рассказал о мире после CoViD-19

Известный французский писатель Мишель Уэльбек порассуждал о том, каким будет мир после пандемии коронавируса. Открытое письмо литератора опубликовано на сайте радиостанции France Inter. Литератор назвал CoViD-19 скучным и безликим. Он считает, что новое заболевание не оставит следа в культуре, как, например, чума — писатели не будут стремиться создавать о нем произведения.

«Я уже не верю ни полсекунды в заявления типа «больше никогда ничего не будет прежним». Наоборот, все останется точно таким же. Ход этой эпидемии даже на удивление обычный», — пишет Уэльбек.

По его мнению, коронавирус лишь ускорил процессы, которые давно наметились в обществе: общение в соцсетях, удаленная работа, онлайн-кинотеатры, интернет-магазины. Отдельно он уделил внимание проблеме смерти: люди, умирая, превращаются в статистику, их стараются быстро и тихо похоронить, ведь собираться на кладбищах и устраивать поминки нельзя.

«Мы не проснемся после карантина в новом мире. Будет то же самое, только немного хуже», — резюмировал писатель.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса на 8 мая, число заразившихся в мире приближается к 4 миллионам, количество умерших составляет 272 286 человек.