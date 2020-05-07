Милла Йовович, Данила Козловский и другие звезды прочтут детям сказки в Instagram

Популярная социальная сеть уже несколько месяцев ведет проект «Сказки на дому».

Проект социальной сети Instagram «Сказки на дому» набирает обороты. В нем звезды читают детям произведения отечественной и мировой литературы, а следить за трансляциями чтений можно в приложении, которое установлено практически на каждом смартфоне. Каждый день проходит несколько чтений, о расписании которых объявляется заранее.

Например, 7 мая в 17:30 актер Тихон Котрелев будет читать отрывок из романа «Властелин колец. Две твердыни», в 20:00 шоумен Михаил Шац познакомит зрителей с произведениями «Вафельное сердце» и «Вратарь и море», в 21:20 актриса Виктория Исакова продолжит озвучивать книгу «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Также проект объявил, что в мае будет множество звезд, известных во всем мире: Данила Козловский, Милла Йовович, Анна Нетребко и Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в киновселенной Гарри Поттера.

Сообщается, что звезда фильмов «Пятый элемент» и «Обитель зла» прочитает «Муху-Цокотуху» на русском языке. Кроме того, ожидаются ведущий «В мире животных» Николай Дроздов с чтением «Книги джунглей» Редьярда Киплинга и рэпер Noize MС с детской сказкой собственного сочинения.

Добавим, что некоторые звезды в этом проекте вместо знакомства с литературой поют колыбельные на разных языках.