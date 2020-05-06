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Дэниэл Рэдклифф, Дэвид Бекхэм и другие звезды прочтут «Гарри Поттера» онлайн

Знаменитости постараются удержать поклонников дома историей о юном волшебнике.

Дэниэл Рэдклифф, Дэвид Бекхэм и другие звезды прочтут «Гарри Поттера» онлайн
На книгах и фильмах о Гарри Поттере уже успело вырасти целое поколение. Фото: globallookpress.com

5 мая сайт Wizarding World, продвигающий в массы книжную вселенную «Гарри Поттера», запустил проект для поддержки людей, находящихся в самоизоляции. Для того, чтобы фанаты не скучали дома, английские звезды будут читать им вслух главы из книг Джоанны Роулинг.

Первая в очереди — «Гарри Поттер и философский камень». Первую главу в ней прочел актер Дэниэл Рэдклифф, которого все знают, как исполнителя роли «мальчика, который выжил» в кино. Следующими знаменитыми чтецами станут Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм, Дакота Фаннинг, Эдди Редмэйн, Клаудия Ким (играла Нагайну в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Нома Думезвени (исполняла роль Гермионы в театральной постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя») и другие.

Добавим, что ранее этот сайт запустил акцию «Гарри Поттер дома», в ходе которой школьным учителям разрешалось читать своим воспитанникам книги Роулинг онлайн. Очевидно, после этого организаторы решили привлечь к проекту более интересных чтецов, и теперь у них гораздо больше шансов удержать аудиторию дома.

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