Дэниэл Рэдклифф, Дэвид Бекхэм и другие звезды прочтут «Гарри Поттера» онлайн

5 мая сайт Wizarding World, продвигающий в массы книжную вселенную «Гарри Поттера», запустил проект для поддержки людей, находящихся в самоизоляции. Для того, чтобы фанаты не скучали дома, английские звезды будут читать им вслух главы из книг Джоанны Роулинг.

Первая в очереди — «Гарри Поттер и философский камень». Первую главу в ней прочел актер Дэниэл Рэдклифф, которого все знают, как исполнителя роли «мальчика, который выжил» в кино. Следующими знаменитыми чтецами станут Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм, Дакота Фаннинг, Эдди Редмэйн, Клаудия Ким (играла Нагайну в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Нома Думезвени (исполняла роль Гермионы в театральной постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя») и другие.

Добавим, что ранее этот сайт запустил акцию «Гарри Поттер дома», в ходе которой школьным учителям разрешалось читать своим воспитанникам книги Роулинг онлайн. Очевидно, после этого организаторы решили привлечь к проекту более интересных чтецов, и теперь у них гораздо больше шансов удержать аудиторию дома.