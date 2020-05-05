Названы победители премии Ханса Кристиана Андерсена 2020 года

Премия имени Ханса Кристиана Андерсена, которая считается самой престижной в мире наградой в области детской литературы, объявила о лауреатах 2020 года.

Лучшим автором стала Жаклин Вудсон из США. Лучшим иллюстратором — Альбертина из Швейцарии.

57-летняя Жаклин пишет рассказы с детства. Из-под ее пера вышло множество книг: как с картинками для малышей, так и новел для старшеклассников. Она дебютировала в 1990 году с книгой о дружбе между двумя девушками, а затем опубликовала рассказ о подростковой беременности. Ее работы затрагивают темы приемных семей, межрасовых отношений, злоупотребления наркотиками и даже программы защиты свидетелей, но все они объединены лирическим языком, сильными персонажами и чувством надежды. Писательница является открытой лесбиянкой, живет в браке с другой женщиной и воспитывает двоих детей.

53-летняя Альбертина ранее работала иллюстратором для прессы, когда вышла замуж за писателя Джермано Зулло. Их совместные детские издания получили множество наград. Отмечается, что у нее получаются очень живые и детализированные рисунки, обладающие собственным чувством юмора.

Добавим, что премия вручается раз в два года. Жюри оценивает не конкретную работу, а достижения всей жизни номинантов. А книги победителей рекомендуются к переводу на все языки мира, чтобы все дети планеты могли их прочитать.