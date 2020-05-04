Безруков, Олешко, Дюжев и другие актеры прочитают онлайн произведения о войне

К 75-летию Великой Победы актеры театра и кино прочитают отрывки из рассказов и стихи о войне. Акция пройдет на сайте проекта «Большие гастроли», а также на его YouTube-канале и в других социальных сетях, с 4 по 10 мая. Новые видео будут появляться в 15 часов по московскому времени.

4 мая Александр Олешко прочтет рассказ Сергея Алексеева «Брестская крепость». 5 мая Анна, Маша, Юлия Пересильд и Сергей Вяльцев споют песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. 6 мая Игорь Золотовицкий прочтет стихотворение Давида Самойлова «Перебирая наши даты». 7 мая Нонна Гришаева прочтет стихотворение Булата Окуджавы «Ах, война, что ж ты сделала, подлая». 8 мая Дмитрий Дюжев прочтет отрывок из романа Михаила Шолохова «Они сражались за родину». 9 мая Евгений Князев прочтет стихотворение Семена Гудзенко «Перед атакой». 10 мая Сергей Безруков прочтет отрывок из романа Бориса Васильева «В списках не значился».

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Добавим, что в те же даты тот же портал предоставит зрителям онлайн-трансляции военных спектаклей различных российских театров, а также опубликует фронтовые архивы театральных трупп, выступавших с постановками на передовой.