Написавшую «Как убить своего мужа» писательницу обвинили в убийстве супруга

Эссе с громким названием, которое женщина опубликовала несколько лет назад, стало косвенной уликой в деле о гибели ее мужа.

В американском штате Орегон расследуется дело 69-летней местной писательницы Нэнси Крэмптон-Брофи. Ее обвиняют в убийстве собственного мужа — шеф-повара и преподавателя кулинарного института Дана Брофи.

Как сообщает издание People, мужчина был застрелен на кухне учебного заведения в июне 2018 года. Прокуроры считают, что женщина могла получить более миллиона долларов по страховке в следствие смерти супруга.

В обвинительных документах говорится, что повар-преподаватель жил довольно скромно, а его жена хотела от жизни большего (например, путешествий), вот и спланировала смерть застрахованного супруга, чтобы разом решить все финансовые проблемы. Против Нэнси говорят записи камер видеонаблюдения, которые в роковой день зафиксировали рядом с институтом фургон, похожий на тот, что был у нее.

Многие мировые СМИ обратили внимание на эту местечковую новость, потому как в 2011 году Крэмптон-Брофи опубликовала на своем сайте эссе «Как убить своего мужа». По иронии судьбы, это стало еще одним аргументом в деле против нее.

«Развод стоит дорого, и вы действительно хотите разделить свое имущество? — говорилось в том произведении. — Или, если ты вышла замуж из-за денег, разве ты не имеешь право на них? Недостаток в том, что полиция не глупа. Сначала они подумают на тебя. Поэтому ты должна быть организованной, безжалостной и очень умной».

Нэнси завершила статью словами о том, что желать человеку смерти легче, чем фактически убить его.