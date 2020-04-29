Кейт Бекинсейл уговорила ремонтника прочитать с ней «Чайку» Чехова на карантине

Чем заняться на карантине? Британская актриса Кейт Бекинсейл («Перл-Харбор», «Другой мир», «Авиатор»), например, решила обратиться к русской литературе и попрактиковалась в чтении знаменитой пьесы Чехова «Чайка». 46-летняя артистка выложила в Instagram забавное видео, как она читает произведение по ролям вместе с мастером по ремонту кондиционеров, который пришел к ней домой.

Сохраняя социальную дистанцию в два метра, мужчина и женщина разыграли сцену, в которой Константин приносит Нине убитую им чайку. Роль мертвой птицы сыграла резиновая уточка для бассейна. Интересно, что ремонтник явно чисто говорит по-русски, хотя и актриса читает пьесу в оригинале, пусть и с акцентом.

Ролик, конечно же, снят в качестве шутки: в конце мастер говорит Кейт на английском, что из ее затеи ничего не получится, потому что она слишком стара для того, чтобы играть Нину. Раздосадованной актрисе только и остается, что пнуть ногой чайку-уточку. Хотела же прикоснуться к великой русской классике, но не вышло…

Однако приятно, что за рубежом так ценят нашу литературу. В комментариях у Бекинсейл уже появилось множество хвалебных отзывов на русском языке.