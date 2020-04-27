Публичную библиотеку Ленинграда воссоздали в Музее Победы

Книги и статьи военных лет помогут потомкам поколения героев представить себе жизнь в блокадном городе.

В Музее Победы на Поклонной горе воссоздали Государственную публичную библиотеку Ленинграда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает канал «Мир 24».

В эту экспозицию вошли сотни книг, газет и журналов, которые разместились на полках в читальном зале площадью в 250 квадратных метров. Посетители смогут подержать в руках литературу, которая спасала от отчаяния умы жителей блокадного города. Ведь библиотека работала даже в самые тяжелые дни, и, несмотря на холод и нужду, люди все равно шли в нее. Музейщики сохранили книги 1940-ых годов, а вместе с ними рецепты «голодной кухни» и записки писателей о войне.

Посетителей ожидают и мультимедийные технологии. На стенах читального зала идет проекция ленинградской кинохроники, а большое количество статей о жизни советских людей, сохраненных в библиотеке, доступны в электронном виде.

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Добавим, что все это — часть новой масштабной экспозиции музея «Подвиг народа». Однако сейчас весь выставочный комплекс закрыт из-за коронавируса. Многие проекты и экскурсии учреждения доступны онлайн.