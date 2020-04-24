Не только танцы: звезды начали читать классику в TikTok

Российская культура хлынула в набирающую популярность социальную сеть TikTok. Молодежь знает, что этот конкурент Instagram является площадкой для всяких челленджей, танцев, пения и демонстрации прочих талантов. Но недавно свой аккаунт там завела редакция сайт «Культура.рф», которая начала публиковать ролике об искусстве, архитектуре, литературе и прочих серьезных вещах.

Так как этот портал участвует во всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году проходит исключительно в онлайн-формате, то он запустил в TikTok челлендж #ЯЧитаю. Его участники снимают на видео не танцульки и переодевания, а чтения своих любимых книг. В акции уже поучаствовали Полина Гагарина, Анна Седокова, певица Валерия и другие звезды.

А еще «Культура.рф» создала для приложения специальный стикер с писателями. Пользователь может добавить его в свое видео. «Наклейка» поможет ему случайны образом выбрать классика, которого следует прочитать. Ну а дальше кто на что горазд: одни читают отрывки великих литераторов прямо на видео, воспринимают это как челлендж: обещают прочесть книгу и передают эстафету своим друзьям.