«Библионочь-2020» пройдет в онлайн-формате и будет посвящена 75-летию Победы

В Сети будут организованы марафоны со звездами и библиотекарями.

Все мероприятия всероссийской акции «Библионочь» в 2020 году пройдут в формате онлайн-марафона. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

Однако, акция будет посвящена не проблеме с коронавирусом и не самоизоляции, а 75-летию Великой Победы, так как пройдет она с 25 апреля по 9 мая.

«Каждая библиотека хранит память о том великом поколении, о настоящем подвиге, которому в этом году мы посвящаем «Библионочь-2020», — обозначила лейтмотив министр культуры РФ Ольга Любимова.

Итак, 25 апреля в 16:00 на официальной странице акции, а также в группах портала «Культура.рф» в социальных сетях будет запущен онлайн-марафон #75словПобеды. В нем примут участие известные артисты, писатели и спортсмены. В их числе певица Валерия, Игорь Верник, Сергей Безруков, Александр Олешко, Дмитрий Дюжев и другие знаменитости.

В эфире они прочтут строки из писем военных лет и книг, посвященных Великой Отечественной, а затем передадут эстафету зрителям. Поучаствовать может каждый — для этого необходимо записать видео с чтением вашего любимого отрывка из письма или книги и выложить его в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. Самые интересные ролики попадут на страницу «Библионочи».

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Кроме того, на сайте акции будет опубликована подборка стихотворений, книг, фильмов, спектаклей и статьей, посвященных войне, а также трансляции лекций и литературных чтений из разных библиотек страны. И это только часть из всех заявленных акций.