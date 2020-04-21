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Гильермо дель Торо рассказал, какие книги прочел в самоизоляции

Поклонникам знаменитого режиссера, наверняка будет интересно, чем он вдохновляется.

Гильермо дель Торо рассказал, какие книги прочел в самоизоляции
Гильермо дель Торо поделился книгами, которые его вдохновляют. Фото: globallookpress.com

Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо поделился в Twitter фильмами и книгами, которые он перечитывает, находясь на самоизоляции.

«Я был дома более месяца. Самоизолированный. Выходил только за самым необходимым: едой, припасами и так далее, — пишет лауреат «Оскара». — В основном, я пересматривал и перечитывал. Но, как и большинство людей, я думаю, что хотел читать или познавать что-то стоящее».

Режиссер рассказал, что перечитал научно-популярный роман «Луденские бесы» Олдоса Хаксли.

«Это имеет невероятное отношение к тому, что мы сейчас переживаем, рассказывает как автономия может быть разрушена во времена кризиса», — прокомментировал дель Торо.

За прошедший месяц он также осилил сборник избранных произведений американского фантаста Уильяма Грешама, автора знаменитой «Аллеи кошмаров», которую экранизирует режиссер, читал некоторые рассказы Сапера (псевдоним Германа Кирилла Макнейла) о Первой мировой войне. О последнем 55-летний мужчина написал, что не любит этого автора, как личность, но его траншейные истории «очень яркие, хорошо написаны и прекрасно сложены».

Также господин Гильермо порекомендовал своим поклонникам мексиканского писателя Хуана Рульфо, как лучшего представителя прозаиков своей родины.

«Это музыка, симфония, которая выражает саму нашу сущность, и я считаю, что ее практически невозможно перевести или адаптировать. Я пытался «Хребте дьявола» (фильм дель Торо 2001 года. — Прим. авт.), — поделился впечатлениями режиссер.

А какие произведения за время самоизоляции прочли вы?

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