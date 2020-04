Гильермо дель Торо рассказал, какие книги прочел в самоизоляции

Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо поделился в Twitter фильмами и книгами, которые он перечитывает, находясь на самоизоляции.

Режиссер рассказал, что перечитал научно-популярный роман «Луденские бесы» Олдоса Хаксли.

I am re-reading THE DEVILS OF LOUDON by Aldous Huxley which I fully suggest anyone that can, tackle- It is INCREDIBLY pertinent to what we are going through and how autonomy can be destroyed in times of crisis.

За прошедший месяц он также осилил сборник избранных произведений американского фантаста Уильяма Грешама, автора знаменитой «Аллеи кошмаров», которую экранизирует режиссер, читал некоторые рассказы Сапера (псевдоним Германа Кирилла Макнейла) о Первой мировой войне. О последнем 55-летний мужчина написал, что не любит этого автора, как личность, но его траншейные истории «очень яркие, хорошо написаны и прекрасно сложены».

Также господин Гильермо порекомендовал своим поклонникам мексиканского писателя Хуана Рульфо, как лучшего представителя прозаиков своей родины.

In Mexico we have Juan Rulfo. His output was not abundant but his prose is (IMO) the most powerful ever written in my language. Its music- a symphony that expresses our very essence and it is, I believe, almost impossible to translate or adapt. THE DEVIL'S BACKBONE was my try

— Guillermo del Toro (@RealGDT) April 20, 2020