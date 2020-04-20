В одной из российских библиотек писателей нарядили в медицинские маски

Теперь Пушкин и Маяковский тоже пропогандируют меры защиты от коронавируса.

Необычная акция прошла в Ижевске: там на нарисованных в стиле граффити портретах писателей появились медицинские маски.

Летом минувшего года уличный художник украсил стену местной библиотеки имени Некрасова лицами великих отечественных литераторов. Однако сейчас, когда в стране бушует коронавирус, и всем гражданам нужно соблюдать меры предосторожности, лики великих соотечественников немного подкорректировали, «надев» на них защитные маски. Фотографии обновленной стены библиотеки опубликовал на своей странице ВКонтакте глава Удмуртии Александр Бречалов.

Таким образом, у нас появилась возможность представить, как бы выглядели Пушкин, Маяковский, Достоевский и другие писатели, если бы в наше время вышли на улицу.

Добавим, что, по официальным данным на 20 апреля, в России коронавирусной инфекцией болеют более 40 тысяч человек, зафиксировано 405 случаев летального исхода.