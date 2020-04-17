В России выберут лучшие детективные фильмы и книги

В России появилась первая премия в области детективной и остросюжетной литературы и кино «Русский детектив». Уже стартовал прием заявок от участников, которыми могут стать авторы фильмов и книг, выпущенных в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020-го (подробности прописаны на сайте премии).

Всего 10 номинаций, среди которых «Детектив года», «Лучший иностранных детектив» и «Детский детектив». Заявки принимаются до 15 мая, летом пройдет народное онлайн-голосование, в сентябре будут названы финалисты, которых затем будут изучать члены жюри. Победители будут объявлены в ноябре. В жюри, кстати, присутствую такие авторы, как Данил Корецкий, Александра Маринина и японец Содзи Симада, автор знаменитого «Токийского зодиака».

Добавим, что победителя в номинации «Дебют года» ждет публикация его произведения издательством «Эксмо-АСТ». Также премия определит лучший отечественный детективный сериал и полнометражный фильм в том же жанре.