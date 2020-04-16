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Названы финалисты литературной премии «Национальный бестселлер» 2020 года

Лидируют тяжелые романы без радостных надежд.

Названы финалисты литературной премии «Национальный бестселлер» 2020 года
В России выбирают лучшую прозу. Фото: Global Look Press

Оргкомитет российской литературной премии «Национальный бестселлер» объявил финалистов, которые претендуют на миллион рублей в этом году. Как передает ТАСС, в список вошли следующие писатели:

Михаил Елизаров — «Земля»;

Ольга Погодина-Кузьмина — «Уран»;

Андрей Аствацатуров — «Не кормите и не трогайте пеликанов»;

Кирилл Рябов — «Пес»;

Булат Ханов — «Непостоянные величины»;

София Синицкая — «Сияние «жеможаха».

Сам финал запланирован на осень, но точной даты еще нет в виду нестабильной ситуации с коронавирусом. В борьбе за премию пока фаворитами являются романы «Земля» и «Уран». По словам ответственного секретаря оргкомитета премии Вадима Левенталя, обе книги наполнены мрачными предчувствиями и влиянием злого рока.

Он также отметил, что короткий список произведений финалистов обычно отражает общие настроения в обществе (как минимум, в его читающей части), и сегодня видно, что эти настроения трудно назвать радужными.

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