Названы финалисты литературной премии «Национальный бестселлер» 2020 года

Оргкомитет российской литературной премии «Национальный бестселлер» объявил финалистов, которые претендуют на миллион рублей в этом году. Как передает ТАСС, в список вошли следующие писатели:

Михаил Елизаров — «Земля»; Ольга Погодина-Кузьмина — «Уран»; Андрей Аствацатуров — «Не кормите и не трогайте пеликанов»; Кирилл Рябов — «Пес»; Булат Ханов — «Непостоянные величины»; София Синицкая — «Сияние «жеможаха».

Сам финал запланирован на осень, но точной даты еще нет в виду нестабильной ситуации с коронавирусом. В борьбе за премию пока фаворитами являются романы «Земля» и «Уран». По словам ответственного секретаря оргкомитета премии Вадима Левенталя, обе книги наполнены мрачными предчувствиями и влиянием злого рока.

Он также отметил, что короткий список произведений финалистов обычно отражает общие настроения в обществе (как минимум, в его читающей части), и сегодня видно, что эти настроения трудно назвать радужными.